Il presidente Roberto Fico a Caserta

Caserta- La notizia è stata confermata ieri sera. Domani il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, sarà nel capoluogo per sostenere i candidati del Movimento 5 stelle.

L’appuntamento è alle 11.30. Roberto Fico sarà alla villetta di Via Arno, spazio recuperato e gestito dal comitato “città viva”, per incontrare alcune associazioni cittadine ed i casertani.