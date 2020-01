Il presidente Turco omaggia la Bechis con un bouquet di rose rosse

Questo il comunicato della Volalto 2.0: Il Presidente sorprende sempre tutti! E dimostra, ancora una volta, tutta la sua signorilità. Ad inizio partita ha omaggiato l’ex giocatrice della Golden Tulip, Marta Bechis, con delle stupende rose rosse e poi prima, durante e dopo la sfida con la Banca Valsabbina Millenium Brescia ha offerto anche acqua e caffè ai tifosi della società ospitata. All’entrata 20 buttafuori: i tifosi facinorosi non sono stati fatti entrare, a tutti gli altri è stato concesso l’ingresso gratuito. E se non bastasse il presidente Nicola Turco è andato in tribuna ‘armato’ di tamburo per tifare, dal primo all’ultimo punto, le sue atlete senza smettere un minuto. Alla fine il risultato ha premiato la società di Brescia che torna a casa con il successo per 3-0 e con i 3 punti ma è chiaro che oggi il risultato passava, per una volta, in secondo piano. Da segnalare comunque l’ottima prova di tutte le giocatrici della Volalto 2.0 Caserta che hanno onorato la maglia fino all’ultimo minuto. Bello il momento dell’esordio in Serie A1 Chianese che dalla Serie C è stata immediatamente catapultata nella massima serie di pallavolo per l’affaticamento di Garzaro nel terzo parziale. Questo è il bello della pallavolo, tanti sorrisi sugli spalti del PalaVignola. E quando arriveranno i rinforzi ci sarà una salvezza da conquistare. Con tutte le forze!!!