Il primo corto prodotto dal Ricciardi sarà proiettato domenica 26 alle ore 20.15 con tutto il cast

Il primo corto prodotto dal Teatro Ricciardi di Capua è in sala domenica 26 alle ore 20.15 e verrà proiettato per il pubblico durante il consueto spazio dedicato al cineforum condotto da F. Massarelli. Il Berretto di Squille di Gaetano Cucciardi è in finale in numerosi contest, ma ha già vinto il Gold Milan Awards con una menzione speciale alla regia e il contest Venice Film Awards con la menzione speciale al miglior cortometraggio d’esordio oltre che a premiare la regia. L’opera cinematografica tratta dalla novella di Fiorenzo Marino vuole essere una piccola lente di ingrandimento sulla Battaglia sul Volturno del 1860 e racconta il coraggio di un giovane tra i Mille che tenta di percorrere lo stivale per unificare la Penisola italiana. Al centro del racconto l’amore tra il garibaldino Aristide Panseri (interpretato da Christian Brandi) e Maria (interpretata da Marina Cioppa), una contadina di Squille, una frazione di Castel Campagnano, paese segnato dal passaggio del fiume Volturno.

<< E’ stato molto emozionante vedere una mia opera proiettata al Palazzo del Cinema di Milano – dice il regista capuano – l’Anteo ha ospitato nomi molto importanti e cominciare da qui mi fa sperare di essere sulla giusta strada>>. << Alla manifestazione internazionale arrivano cortometraggi da tutta Europa, ma per l’edizione 2023 solo due film su otto giunti in finali erano italiani – continua Gianmaria Modugno, direttore del Teatro Ricciardi e produttore della pellicola nostrana – e uno dei due eravamo noi. Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci invoglia a continuare a credere nella promozione del lavoro cinematografico e della cultura italiana >>.

Nato da una famiglia di fotografi, sotto la guida del padre sin da giovanissimo Gaetano Cucciardi intraprende il percorso della fotografia d’arte. Nel corso degli anni, porta avanti l’interesse per il cinema che lo spinge a realizzare corti come direttore della fotografia. Cucciardi decide di dar seguito all’esperienza cominciando a realizzare la sua opera prima. Al film hanno preso parte – con il patrocinio del comune di Capua, Limatola e Castel Campagnano – Domenico Franchini, Marco Santillo e Antonio Magliocca; Fiorenzo Marino nel ruolo di Pietro. Sound design e post-produzione sono firmati da Elvezio e Michele Guarino. Le scenografie sono a cura di Raffaele Brandi. La colonna sonora con musiche originali è stata concepita e composta dal Maestro Adriano Guarino accompagnato dalla Teatro Ricciardi Heart Sound Orchestra diretta da Domenico Rocco.

In collaborazione con Anacleto Produzioni l’opera è selezionata ufficialmente per il Rome Prisma Film Awards e per Golden Shorts film festival Rieti & Sabina film Festival, oltre ad essere in gara per il David di Donatello, nella sessione cortometraggi