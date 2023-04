Il Primo Polo presenta la coalizione politica

Sabato 22 aprile, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la Sala Polifunzionale Palazzo Ducale via Costanzo 118, Lusciano (CE)

Primo Polo presenta la coalizione politica

I valori condivisi sono la difesa della piccola e media impresa, la tutela dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e del terzo settore. “L’intento comune è la rinascita economica del nostro Paese grazie anche agli accordi sinergici con diversi partiti italiani e associazioni del nostro territorio”, dichiara Ivano Tonoli Presidente Primo Polo.

Nascente coalizione politica che accoglie partiti in esponenziale crescita e associazioni datoriali sindacali con trasparenza e unità d’ispirazione cattolica. Un partito che si pone da aggregatore politico. Un banco di prova che parte proprio dal Sud, terra martoriata ma ricca di risorse che devono essere recuperate e valorizzate. “Si devono porre le basi per un rinnovamento politico, con uno sguardo ai saldi valori del passato che faranno da apripista ad una politica sana e per tutti”, conclude Tonoli.

Ad attendere gli illustri ospiti: Ivano Tonoli, Erminio Brambilla, Corrado Rovesti, Carlo Corrubolo, Dissegna Luciano, Verolla Isidoro ed altre illustri autorità.

A margine del convegno si esibirà l’artista

Aurora Scuotto già presente a San Remo Junior, al Rum Festival e a prestigiosi eventi benefici.