Il Principe Carlo di Borbone tra i tedofori di Milano-Cortina 2026

Lo sport come ponte tra tradizione, valori e futuro.

È questo il messaggio che accompagna la partecipazione di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie alla cerimonia della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, in programma il 23 dicembre a Napoli.

Il Principe ha preso parte alla staffetta olimpica in qualità di tedoforo, in uno dei momenti più simbolici del percorso verso i Giochi.

La fiaccola ha attraversato uno dei luoghi più rappresentativi della città, con partenza da Corso Umberto I, inserendosi in un contesto urbano e storico di grande valore.

Un passaggio che unisce idealmente passato e presente, tradizione e visione, nel segno dello sport come linguaggio universale.

La presenza del Principe Carlo di Borbone assume un significato particolare anche alla luce del suo straordinario percorso sportivo: nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888, ha incarnato ai massimi livelli i valori olimpici di disciplina, impegno, spirito di squadra e lealtà competitiva.

Accanto all’eccellenza sportiva, emerge il suo costante impegno civile e istituzionale come Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, attraverso il quale sostiene da anni iniziative umanitarie, sociali ed educative in Italia e all’estero.

“Sono davvero onorato di portare la Fiamma Olimpica, soprattutto in una città a cui sono profondamente legato come Napoli”, ha dichiarato il Principe, sottolineando il ruolo dello sport come strumento di solidarietà, inclusione e dialogo tra i popoli, nel solco della migliore tradizione olimpica.