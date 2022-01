Il progetto di Raffaele Giovine porta a Caserta il mangiaplastica

Caserta. L’ ha fortemente voluto il consigliere comunale di Caserta Decide Raffaele Giovine .

Nella giornata di oggi e’ arrivata la lieta notizia :Caserta avrà’ il suo mangiaplastica . Ad annunciarlo e’ stato lo stesso Raffaele Giovine :

Abbiamo partecipato al bando e ci siamoqualificati 14esimi in tutta Italia – ha dichiarato- Un piccolo motivo di orgoglio. Così potremo beneficiare di un finanziamento di 30mila euro per acquistare un eco-compattatore: gli abitanti potranno depositare le bottiglie di plastica in virtù di sconti in alcuni esercizi commerciali.

Avremo così raccolta differenziata di qualità e faremo del bene al nostro pianeta”