Il progetto di sviluppo Matese 5.0 all’attenzione e coinvolgimento dei giovani del territorio

Mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 11, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese, “MATESE 5.0” e le 17 Amministrazioni Comunali della Comunità Montana del Matese (CMM) incontreranno i giovani del territorio. Il loro pieno coinvolgimento è l’obiettivo principale del progetto e loro sono i destinatari ultimi degli investimenti che si intende attivare nel Matese. Saranno invitati a partecipare, per tramite dei propri Dirigenti Scolastici, i giovani del biennio (4° e 5° anno) delle scuole superiori che assicurano istruzione e formazione nel territorio della CMM. Inoltre saranno invitati, per tramite dei propri Sindaci, i Consigli Comunali dei Ragazzi e i Forum Giovanili attivi nei 17 comuni della CMM.Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Piedimonte Matese ing. Vittorio Civitillo e della Dirigente del Liceo e Vice Sindaco prof.ssa Bernarda De Girolamo,il dott. Aniello Di Vuolo, Presidente della Fondazione ITS BACT-Tecnologie innovative per Beni e Attività Culturali e Turismo- presenterà i corsi di formazione che si intende organizzare all’interno del progetto di sviluppo Matese 5.0. ITS BACT (www.itsbact.it/ ) è ente riconosciuto e autorizzato dal MIUR e dalla Regione Campania per erogare istruzione terziaria superiore post-diploma non universitaria professionalizzante. L’ITS offre corsi sulle tecnologie innovative e le competenze gestionali nelle filiere Beni e Attività Culturali e Turismo in collaborazione con aziende e istituzioni. Il dott. Emilio Della Penna, dello studio Della Penna e Partners (www.studiodellapenna.it), individuato per analizzare e sostenere i progetti imprenditoriali, assemblare gli stessi con le progettualità delle Amministrazioni e delle Associazioni e presentare a Invitalia il Progetto di Sviluppo Integrato “Matese 5.0”, illustrerà le opportunità di “Io Resto al Sud”, misura che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali.Ai giovani verrà inoltre presentato dal dott. Vincenzo Girfatti, Presidente del Parco Regionale del Matese ed esperto dei progetti comunitari, “Erasmus +”, il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2021-2027. Esso costituisce una stimolante opportunità di formazione e mobilità internazionale. Daremo infine voce e visibilità a giovani imprenditori under 35 del territorio. Quelli che già sono attivi e che possono costituire un esempio e quelli che hanno una idea imprenditoriale che vorrebbero realizzare. Tra i vari interventi la platea sarà allietata dagli studenti del Liceo Musicale. La manifestazione sarà presentata e moderata dal dott. Emilio Iannotta, coordinatore di “Matese 5.0”.