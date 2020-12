Il pseudo giornalismo di Giletti. L’attacco di Del Monaco

Giletti, che razza di giornalismo è il tuo?

Le immagini del Vesuvio che erutta “Covid”, come se la città partenopea e tutta la Campania fosse una bolgia appestata, è davvero ignobile! Il programma di Giletti, domenica scorsa, ha toccato picchi di teatralità e infamia al tempo stesso.

Come può un uomo del genere definirsi giornalista? Come può decidere di apporre etichette a questo e a quello come più gli piace, a seconda dell’occasione?

Con l’appoggio, poi, di un altro “quaquaraquà” che dovrebbe difendere e tutelare la propria città, il signor sindaco De Magistris.

Sono nauseato da quanto continuo a vedere e sentire: tra De Luca, De Magistris, Salvini, Giletti…chi più ne ha più ne metta: una cesta ricolma di incapacità e arroganza!

Chi crede di essere Giletti? Un superuomo?

No, è solo un uomo.

Un uomo che, come dimostrano alcune immagini forse di qualche mese fa, va in giro con la scorta, mostrando, quasi spavaldo, un giubbotto antiproiettile.

Senza mascherina: sfida gli uomini, sfida il Covid.

Complimenti, eroe!

On. Antonio DEL MONACO