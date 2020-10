Il Pubblico Ministero Archivia la posizione di Maddalena Corvino che scrive alla stampa

Caserta. Dopo la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero Dott. Giuseppe Orso , la Dott.ssa Maddalena Corvino , in un primo momento coinvolta in un’indagine alla quale è poi risultata completamente estranea , scrive una lettera aperta alla nostra redazione che pubblichiamo integralmente in seguito.

” Egregio Direttore , dopo tutto quello che è successo ,spero si chiarisca nel più’ breve tempo possibile, che riguarda altre persone , e lei, come ben sa e scritto più’ volte , non può’ essere giudicabile se non a sentenza definitiva che ha pur sempre un esito incerto e chiarificatore, dove io purtroppo non conosco i termini e le situazioni. Ho ricoperto , nonostante sia stata la prima eletta , un ruolo di due soli anni , e dopo aver fatto tante rinunce mi sono dimessa. Attualmente non ricopro ne’ ruoli politici ne’ amministrativi ma svolgo ruoli associativi che ho sempre fatto. Non penso di meritare il trattamento riservatomi da alcuni organi di stampa , spero che vogliate dare notizia di questa archiviazione in modo chiaro ( da lasciarmi soddisfatta seppur lontana dalla vita amministrativa che non credo mai piu’ di voler continuare) soprattutto sotto l’aspetto della dignitàpersonale. Fiduciosa di una vostra collaborazione vi porgo i miei saluti”.

Maddalena Corvino