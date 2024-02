Il quintetto della Decò di Ciro Dell’Imperio, si impone sui coetanei della Koinè Juvecaserta per 59-29

Il derby tra le due formazioni bianconere impegnate nel raggruppamento gold del campionato under 19 se lo è aggiudicato, come nei pronostici, il quintetto della Decò di Ciro Dell’Imperio, che si è imposto sui coetanei della Koinè Juvecaserta per 59-29. Al palaIlario non è stata certamente una partita di alto livello tecnico ma certamente una grande festa in famiglia, cui hanno presenziato anche i presidenti Francesco Farinaro ed Antonio Terracciano. Questo il tabellino del confronto: per la Decò Donaddio 4, Iannotta, Ferraro 14, Vaccaro 4, Pagano 13, Mastroianni, Pisapia 6, Pani 4, Biccardi 4, Petrella 2, Tartaro 8; per il Koinè Juvecaserta: Clemente, Formato, Caricchia 4, Santorelli 6, Foschino 2, Vulcano 8, Voso 8, Nacca, D’Angelo, Sapio, Di Ture, Fiore 1. Nel prossimo turno il Koinè osserverà il suo turno di riposo mentre l’imbattuta capolista Decò lunedì 12 sarà impegnata nel palasport di Monteruscello ospite della Flavio SilcamItalia.

Giornata negativa per i quintetti impegnati nel campionato under17. La formazione di coach Nicola Liguori, nel raggruppamento gold, è stata superata dalla imbattuta capolista Monte di Procida per 48-73 (Iannotta 3, Liguori 3, Riccio 10, Di Nuzzo 2, Pastore 4, Krajewski 2, Sassone 16, Celiento 2, Lizzi, Pietroluongo, Coppola, Tescione 6), mentre i bianconeri di Fabio Mezzullo, nel raggruppamento silver hanno visto sfuggire il successo nel combattuto derby con la Lbl Caserta, che si è imposta per 57-53 (Silenziario 16, Rivetti 7, Lombardi, De Lucia 4, Russo 8, Di Petrillo, Pagano, Ciontoli 14, Tizzano, Natale, Capasso 7, De Tommasi 2). La formazione gold tornerà in campo questa sera, venerdì, per il confronto con il Città di Caserta, mentre l’under17 silver mercoledì prossimo andrà a rendere visita alla Virtus 04 Curti.

Le due sconfitte delle formazioni under17 sono state le uniche della settimana giovanile bianconera. Nel campionato under15 silver, infatti, la Decò di coach Amedeo Piantadosi si è imposta sul Mondragone per 53-36 con questo tabellino: Romitelli, Pani 13, Mezzullo 4, Zagaria 6, Pietroluongo 2, Zona, Caiazzo 2, Fusco 4, Natale, Luise 7, Antonelli 15, Pirone. Nel prossimo confronto, in programma domani sera, sabato, sarà ospite a Frignano del locale quintetto della Drengot Aversa., mentre questa sera, venerdì, tornerà in campo anche il quintetto della Decò under14 che affronterà nella palestra dell’ITC “terra di Lavoro” i coetanei della Lbl.

Continua la sua corsa in testa alla classifica la formazione under13 propaganda di Mario Vitalone. Nel confronto tra le due capolista disputato ad Arzano, infatti, la Decò si è imposta per 48-36 issandosi in solitaria in vetta alla graduatoria del campionato. Questo il tabellino dei giovanissimi juventini: Perica, Guarino, Della Contrada 1, Rienzo, Orsomando 2, Cappa Spina 1, Assirelli 6, Napolitano 11, Corsetto 22, Imparato 3, Ricciardi 2, Ursomando. Nel prossimo turno, in programma martedì 20, la Decò ospiterà i coetanei del Centro Basket Mondragone. Domenica, invece, tornerà in campo anche la formazione partecipante al raggruppamento gold del campionato under 13 nell’ultima gara della prima fase in programma sul campo della imbattuta capolista Portici.