Il ragazzo dai pantaloni rosa. Dibattito su disagi e pregiudizi con esperti e con l’autore del libro

Maddaloni – Si terrà venerdì 14 novembre alle ore 17.00 nella sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni il convegno, organizzato dal Rotary Club di Maddaloni ,patrocinato dal Comune di Maddaloni dal titolo: “Giovani e disagio esistenziale: capire per prevenire” . Nell’ambito del convegno sarà presentato anche il libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Ciro Cacciola e Maria Francesca Rubino, da cui è stato tratto il film omonimo lo scorso anno.

Un’iniziativa resa possibile dalla sensibilità dell’ assessore alla cultura Caterina Ventrone, che ha subito condiviso l’idea di coniugare l’evento culturale con il dibattito sociale non solo di grande attualità, ma anche estremamente delicato.

Quest’iniziativa, infatti, si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e promozione culturale del territorio, volute fortemente da questa amministrazione comunale. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, il sindaco Andrea De Filippo e la presidente del Rotary Club Maddaloni

Valle di Suessola, la prof.ssa Maria De Lucia.

La giornalista Lucia Grimaldi, direttore di BelvedereNews 2.0 condurrà la serata alla quale parteciperanno l’autore e l’editore del libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, Ciro Cacciola e Pietro Graus.

Interverranno Elpidio Cecere, psicologo e psicoterapeuta , Letizia Servillo, psicologa e psicoterapeuta e Angelo Morlando socio fondatore Associazione Officina Volturno editrice del magazine “Informare”.

Sono stati invitati rappresentanti di associazioni , dirigenti scolastici, docenti, genitori e studenti.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti.