Il rapper PDN BABY gira il suo ultimo videoclip nella palestra del maestro Clemente Di Crescenzo

Maddaloni/Caserta . PDN BABY ha scelto Caserta, e precisamente la palestra di via Medaglie d’oro, per girare alcune scene del suol ultimo videoclip. Il team Boxic del maestro di pugilato Clemente Di Crescenzo, ed in particolare suo figlio Vincenzo, che svolge il ruolo di attore principale, raccontano con il rapper la vita di stra e tutte le difficoltà che vi si incontrano. Il tema della canzone è proprio la voglia di riscatto di un giovane, che attraverso i sacrifici e l’impegno dello sporti, si allontanerà dalla strada e porterà avanti la sua battaglia personale per raggiungere i suoi obiettivi.

Ancora una volta Di Crescezo coniuga sport e sociale, e questa volta lo fa con la musica di PDN BABY.Il degrado, la povertà, la droga e i soldi facili sono illusioni da cui stare lontani. L’impegno, la fatica, il duro lavoro possono far emergere talenti nascosti e portarli alla gloria meritata.Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori: la lezione di De Andrè rimane di una straordinaria attualità.