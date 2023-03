Il reddito di cittadinanza potrebbe essere sostituito da ‘MIA’, potrebbero arrivare tagli

Al vaglio del governo della Meloni alcune modifiche a quello che è il reddito di cittadinanza.

per quanto concerne coloro che stanno usufruendo della misura del reddito di cittadinanza, ossia una platea di 103mila persone. Sono oltre 42.350 i nuclei familiari casertani che vivono con il reddito di cittadinanza e che ora rischiano di vedersi tagliare il sussidio che sta per cambiare pelle diventando “Mia”, acronimo di “misura di inclusione attiva”.

Il governo Meloni, infatti, è al lavoro per varare un nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza. Il testo sarebbe già stato evaso dal ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone ed ora è nelle mani di quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Tra un paio di settimane, questa la previsione, la “Mia” potrebbe già arrivare in consiglio dei ministri.

Prima di tutto cambiano i beneficiari che saranno suddivisi in due platee: le famiglie povere senza occupabili (con la presenza almeno di un minore, un over 60 o di un disabile) e quelle composte da soli occupabili (cioè senza minori, anziani e disabili). Per i primi il nuovo assegno scende a 500 euro al mese e verrà moltiplicato per scala di equivalenza legata alla composizione familiare e tenendo conto della presenza di categorie deboli. Va detto che in provincia di Caserta, oggi, il reddito medio percepito si aggira intorno ai 646 euro al mese, quindi in un caso o nell’altro si prevedono tagli.