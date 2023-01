Il regista casertano Pietro Marcello al Ricciardi presenta Le Vele Scarlatte

Dopo la clamorosa accoglienza al Festival di Cannes, Pietro Marcello arriva al Teatro Ricciardi per presentare Le Vele Scarlatte. La pellicola – in proiezione con il regista in sala domenica 15 alle ore 18.00 – ha inaugurato la prestigiosa sezione Quinzaine des Réalisateurs del festival internazionale.

La pellicola è ambientata nel periodo tra le due Guerre mondiali e racconta come si è evoluta l’emancipazione femminile durante questo ventennio, caratterizzato da grandi innovazioni e cambiamenti. Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette (Juliette Jouan), giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël (Raphaël Thiéry), un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette incontra una maga che le predice il futuro e le confessa che le vele scarlatte la porteranno via dal suo villaggio. << Il regista casertano doc è oggi una delle espressioni più interessanti del cinema italiano – dice Francesco Massarelli – e il suo talento è stato immediatamente riconosciuto da tutti i principali festival internazionali che si sono contesi le sue opere sia documentarie che di finzione. Da casertani abbiamo avuto la fortuna di poterlo seguire sin dagli esordi ed ora è una grande emozione poter celebrare il suo successo internazionale>>.

Il direttore artistico del cinema di Capua ha seguito l’artista dalle prime opere come Il passaggio della linea (interamente girato a bordo dei treni espressi che attraversano l’Italia da nord a sud) e de La bocca del lupo, la toccante storia di Mary ed Enzo, film vincitore del Festival di Torino del 2009. Dopo il racconto di Bella e perduta, girato interamente nella reggia di Carditello, Pietro Marcello approda a Venezia sia come giurato che come presentatore accompagnando il documentario Il silenzio di Pelesjan ed un corto dedicato a Marco Bellocchio in occasione del Leone alla carriera al Maestro piacentino. Nel 2019 il suo film, Martin Eden, è in concorso a La Biennale di Cinema ed è valso la Coppa Volpi a Luca Marinelli; mentre la sceneggiatura scritta insieme a Maurizio Braucci vince il David di Donatello. Le vele scarlatte è il primo film interamente girato in Francia che porta il regista alla fama internazionale. Per info e prenotazioni www.teatroricciardi.it