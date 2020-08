Il regista Marcello Sannino e la produttrice Antonella Di Nocera ospiti di ‘Vanvitelli sotto le stelle’ con il film ‘Rosa pietra stella’

Il comunicato:L’iniziativa ideata da Confcommercio e patrocinata dal Comune

La rassegna ‘Vanvitelli sotto le stelle’ ospiterà questa settimana una vera e propria chicca cinematografica. Sul grande schermo, allestito nel centro storico di Caserta, sabato 29 agosto alle ore 20.30, verrà proiettato il film drammatico ‘Rosa pietra stella’ del regista Marcello Sannino. Dopo il successo registrato all’International Film Festival di Rotterdam, al Giffoni Film Festival e alla Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, l’autore pluripremiato per i suoi documentari e cortometraggi, sarà a Caserta per presentare il suo primo lungometraggio di finzione insieme alla produttrice, Antonella Di Nocera della Parallelo 41 produzioni. Una storia, quella di Carmela, la protagonista, che rispecchia la vita di tante donne che si ritrovano sole, spaesate, spesso costrette a prendere decisioni drastiche o a vivere in una posizione marginale. Il film da oggi sarà in programmazione in tutti i cinema d’Italia. Nel cast Ivana Lotito (Gomorra – La serie, Squadra Antimafia, Immaturi – La serie), Ludovica Nasti (l’Amica Geniale, Un Posto al sole), Fabrizio Rongione (Il Primo re, Diaz, La prima linea, Rosetta). Il titolo del film è un omaggio ad un verso del famoso brano di Sergio Bruni ‘Carmela’. Prodotto oltre che da Antonella Di Nocera (Parallelo 41) anche da Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (PFA Films) con Rai Cinema e con il contributo di MIBACT-Dg Cinema e Audiovisivo, Regione Campania e Film Commission Regione Campania e distribuito da PFA Film, ‘Rosa pietra stella’ è ambientato quasi interamente a Portici nel Napoletano. La rassegna cinematografica ‘Vanvitelli sotto le stelle’, rigorosamente a ingresso gratuito e giunta quest’anno alla seconda edizione, è stata promossa da Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Caserta e il supporto del cinema Duel Village. Sponsor dell’evento la catena di supermercati Md, l’Agenzia per il Lavoro ‘Gi group’, Italia Paghe srl, Vanessa sound srl, la concessionaria Twins spa, la pizzeria Sunrise, il Team Fashion parrucchiere unisex, Fashion Club scuola per parrucchieri e il centro estetico Sun&Beauty. ‘Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa e di sostenerla per le sue finalità sociali – raccontano Maria Concetta Di Lillo e Fabio Russo, titolari rispettivamente del Team Fashion parrucchiere unisex di San Prisco e del Fashion Club scuola per parrucchieri di Casapulla, entrambi partner della rassegna – ma anche perché siamo certi potrà contribuire allo sviluppo locale del territorio e al contempo rappresentare un’ottima vetrina per tante attività commerciali’. ‘Vanvitelli sotto le stelle’ proseguirà ogni sabato fino al 12 settembre.

SINOSSI

Carmela è una giovane donna, bella e indomita come un’amazzone, tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per conto di un avvocato, di fare affari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli del centro antico di Napoli. E’ stata una madre poco presente di una bambina di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare, assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, una vita.

TRAILER

PROSSIMI APPUNTAMENTI

5 settembre Il ladro di Cardellini – Ospiti il regista Carlo Luglio ed il cast

12 settembre Il grande passo – Ospite il regista Antonio Padoan