Il reportage fotografico del cimitero di Maddaloni che mostra le condizioni in cui si trova

Maddaloni (CE). Ancora una volta diamo spazio e voce ai cittadini che ci segnalano i problemi che vivono quotidianamente. Oggi l’oggetto della segnalazione e di un vero e proprio appello che ci viene richiesto, è il cimitero di Maddaloni, che nella sua parte più antica è un vero e proprio cimitero monumentale. A pochi giorni dalle ricorrenze di Ognissanti e di commemorazione dei defunti, queste foto toccano ancor di più la sensibilità di chi legge e osserva. Descriverle è davvero superfluo: lapidi rotte, fontane che non funzionano da tempo, fioriere, vetri e marciapiedi rotti, intonaco caduto, perdite di acqua, sporcizia nei viali. Non serve fare l’elenco, le foto che seguono sono esplicative.

Ciò che si vuole sottolineare, che anche qui, come in città, l’inciviltà salta all’occhio. Ma parimenti si evidenzia incuria e trascuratezza nella gestione di un luogo sacro e caro a tutti, laddove si custodiscono i nostri ricordi più cari, il nostro passato, la nostra storia.

