Il ricordo delle vittime di mafia dei della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa. Santangelo: ci hanno emozionato

Il ricordo delle vittime di mafia dei ragazzi della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, Santangelo: ci hanno emozionato, la loro coscienza civile va valorizzata e alimentata

«E’ stata una cerimonia toccante quella che si è tenuta nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Maddaloni ieri sera dove abbiamo ricordato le vittime innocenti della mafia. I ragazzi della parrocchia, il gruppo di Libera che sta nascendo anche nella nostra città, con la guida sapiente di don Gennaro D’Antò ci hanno emozionato, hanno scosso le coscienze di quanti erano presenti, hanno interpretato in maniera perfetto il senso della giornata in memoria delle Vittime Innocenti di Mafia. E’ questa coscienza civile che va valorizzata e alimentata. La commissione regionale Anticamorra per questi ragazzi sarà sempre una cassa di risonanza, una sponda istituzionale, uno strumento per dare forza al consolidamento della cultura della legalità». Lo ha dichiarato il presidente della commissione Antimafia, Beni Confiscati, Bonifiche Ambientali ed Ecomafie della Regione Campania Vincenzo Santangelo a margine dell’evento di ieri sera presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa a cui ha partecipato con il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e il presidente del consiglio comunale Angelo Campolattano.