Il Rotary Club di Sessa Aurunca in sostegno del Policlinico di Napoli: inviate protezioni sanitarie

SESSA AURUNCA – Non si ferma l’impegno sul territorio del Rotary Club di Sessa Aurunca neanche durante il periodo di emergenza. Dopo la fornitura di mascherine effettuata qualche giorno or sono all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca e consegnate dal Presidente Di Caprio e dal dottor Verrengia, in queste ore si è provveduto ad una altra importante fornitura di prodotti di protezione al Policlinico Universitario di Napoli.

Un service fortemente voluto anche dalla socia rotariana dottoressa Lina Baldascino la quale in prima linea sulla lotta al covid 19, ha sconfitto la malattia nei giorni scorsi. A ricevere i prodotti il dottor Antonio Coviello in qualità di anestesista ed il primario, nonché direttore della scuola, dott. Giuseppe Servillo.

A loro va il sentito ringraziamento dell’intero Territorio Aurunco.