Si è tenuta ieri sera 14 marzo 2026 alle ore 18:30 presso il Cineforum Aurunco la proiezione del Docu-film sul Territorio Aurunco che vince due festival e sbarca su Amazon Prime Video intitolato “1991 Il Rumore Provinciale”, un film che racconta gli anni 90 dello scorso secolo nella provincia di Caserta. Il Direttore del Cineforum Prof. Filippo Ianniello ha introdotto e moderato l’incontro con i produttori esecutivi Avv. Alberto Verrengia e Prof. Massimiliano Villucci ed il regista Enrico Nocera. È probabilmente l’evento culturale più importante degli ultimi decenni e che abbraccia non solo il Territorio Aurunco, ma l’intera Provincia di Caserta. Sulla piattaforma internazionale Prime Video del Colosso Amazon, sbarca il docu-film che parla della nostre terre, è disponibile dal 06 Gennaio 2026. Come ricorda il Prof. Filippo Ianniello, forse la data non è un caso, è il giorno in cui è venuto a mancare Monsignor Nogaro che è stato Vescovo a Sessa proprio in quegli anni, venuto da Udine, come ha testimoniato nel docufilm il prof. Pasquale Stanziale, a celebrare il cambiamento. Il Docu-film “1991 Il Rumore Provinciale “, le cui riprese sono finite nel 2025, è stato presentato al concorso Madonie Film Festival, vincendo il premio come miglior Documentario e poi anche al Real Film Festival di Roma aggiudicandosi il “Best Documentary”. Il film racconta gli anni novanta nel territorio aurunco, tra Sessa, Carinola, Roccamonfina, Mondragone ma anche su fatti relativi all’Agro Aversano, nella descrizione dei protagonisti di una band rock nata in quegli anni. Nel docufilm si viaggia nel tempo e nello spazio, ripercorrendo l’epopea grunge di Seattle nel parallelo con il territorio casertano. Ma rappresenta uno sguardo anche agli eventi sociali del tempo: dall’acuirsi della criminalità organizzata nel casertano, il ruolo di Mons. Nogaro, i Centri sociali e gli eventi internazionali, il tutto descritto da una generazione di giovani degli anni 90, oggi cresciuti e tutti impegnati nel sociale e nella musica. Stupenda, poi, la colonna sonora prodotta dalla Band Rock il Rumore Provinciale che funge da sottofondo all’intero film. Un prodotto di alto livello, con regia di Enrico Nocera, testi della giornalista Lilly Theo Viccaro, voce dell’artista sessano Antonio Perretta, il tutto nato da una idea di Massimiliano Villucci. Un film che racconta gli anni ’90 dello scorso secolo nella provincia di Caserta, tra evoluzioni sociali, musicali e politica con uno sguardo al fenomeno della criminalità organizzata. Il tutto descritto dai protagonisti di quegli anni nelle nostre terre. Sorprende il parallelo tra la provincia di Caserta e Seattle nell’era Grunge, affinità e percorsi simili, in un’epoca, i primi anni novanta, di grande cambiamento nel mondo giovanile, dopo gli anni ovattati e di benessere del decennio glamour ottanta. I produttori esecutivi ci hanno rilasciato un’intervista in esclusiva. Chiediamo come è nata l’idea della Band ad Alberto Verrengia e lui ci risponde: “Prima al liceo c’era l’ora di intervallo, ci si incontrava con tutti gli altri studenti. Già conoscevo Massimiliano e gli ho proposto di unirci, lui con la chitarra ed io con la voce, poi piano piano si sono aggiunti gli altri ed abbiamo formato la band. Agli inizi degli anni ’90 ci eravamo catapultati in un periodo storico sicuramente diverso.” Chiediamo a Massimiliano Vellucci una sua riflessione e lui ci risponde: “Provavamo in una stalla che abbiamo dovuto ripulire perché prima di noi lì c’erano le pecore. Lo abbiamo chiamato il “Covo”. È stato un punto di svolta, di cambiamento radicale. Se tornassi indietro rifarei tutto.”

È un evento di portata storica per la Provincia di Caserta, che viene proposto da un palcoscenico internazionale, come mai accaduto prima. È possibile noleggiarlo dal 6 gennaio 2026 sulla piattaforma Prime Video, un film emozionante da non perdere. Mancano pochi giorni all’uscita di un brano che farà parlare molto di sè per qualità e contenuti. Un featuring tra la storica band rock aurunca Il Rumore Provinciale con il giovane artista emergente hip hop Marcello Rocco in arte RAJ. Un progetto che unisce rock ed hip pop con atmosfere oniriche e psichedeliche. La chicca è sicuramente il video della Midea produzioni di Michele de Angelis, registrato nel meraviglioso borgo di Valogno, per un giorno divenuto set cinematografico. La scelta del 18 marzo non è casuale, avverrà proprio i giorni della festa di San Giuseppe in cui Valogno, Cascano e Corbara festeggiano il santo con dei riti ed accoglienza meravigliosa. Un video d’arte che servirà anche a promuovere il territorio. Congratulazioni a RAJ per le strofe e l’interpretazione sull’argomento dell’alienazione provinciale.