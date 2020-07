Il San Paolo brilla con Andrea Romani, il napoletano vince gli 800 metri

Il comunicato dell’evento.

Dopo circa un anno, con grandi emozioni, il San Paolo di Napoli ha riaperto le porte all’ Atletica Leggera, riconfermandosi complesso sportivo adatto per gli eventi importanti e che fanno parte del panorama internazionale come le Universiadi del 2019. Il programma tecnico di giovedì 23 definito “Test Allenamento Certificato” con inizio o alle ore 15:00, ha registrato la partecipazione di atleti provenienti da più regioni, al seguito tecnici e dirigenti. Unico neo, la mancanza di un reale e caloroso pubblico. non si L’appuntamento partenopeo, si è svolto con egida della Fidal C/R Campano, l’organizzazione, è stata curata dall’Enterprise Sport & Service e l’Enterprise Young a coordinarla Carlo Cantales e Marcello Mangione. Il programma ha registrato una folta partecipazione della Categoria Ragazzi/e che nelle varie distanze si sono fatti valere e ammirare. Le prove m.f. riservate ai cadetti con tante belle gare e qualche risultato tecnico mettono in evidenza Antonio Gargiulo, Joshua Camino, Alessandro Porricelli, Giulia Giordano e Elisa Trotta. Nella parte clou del pomeriggio il campione italiano del triplo “Samuele Cerro” Enterprise Sport & Service ha sfiorato i 16 metri concludendo con il risultato di 15 metri e 95 cm. Sempre nel Triplo “Daniele Greco” atleta delle Fiamme Oro si è classificato secondo con 15: 68. Nella gara femminile Dariya Derkach (Aeronautica Militare) non va oltre con la misura di 12,59. Successo per Andrea Romani (foto di repertorio) negli 800 metri, l’atleta napoletano che veste i colori dell’Atletica Riccardo Milano ha chiuso la distanza in 1’52”07. Secondo posto per il casertano Federico Crisci in terza posizione per il pugliese Pietro Vitrani. Nei 100 metri maschile vittoria per Umberto Galasso “Atletica Agropoli” con 11”38.