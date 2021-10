Il segretario regione Lazio M. Giannattasio, Agpg recupera uno scooter rubato a Roma

E’ successo nella giornata di oggi , nella capitale romana verso le ore 15:30, zona piazza bologna, il segretario della Regione Lazio dell’associazione guardie giurate di Napoli, Michele Giannattasio, nel mentre stava camminando per ritornare verso la sua abitazione rinveniva uno Scooter modello Kymco people abbandonato sul ciglio del marciapiede con le chiavi ancora inserite.

Prontamente il segretario provvedeva a chiamare ed allertare, il commissariato della Polizia di Stato zona ” Porta Pia” che arrivata in loco si accertava trattavasi, di scooter rubato perciò incominciava nell’ iter procedurale consono.

Qualche dichiarazione l’ha rilasciata Giuseppe Alviti “Complimenti per l’operato del Segretario regionale Lazio Angpg Michele Giannatasio, per l’opera svolta richiederei al prefetto di Roma ed al Questore romano di encomiare pubblicamente tale gesto, frutto non solo di senso del dovere ma di alte virtù umane e sociali”.