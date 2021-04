IL SENATORE DI MICCO HA IL COVID

Il Senatore Fabio di Micco ha contratto il famigerato covid 19, a dichiararlo è stato lui stesso a seguito di qualche verifica che lui stesso ha fatto ecco quanto dichiarato da lui stesso dichiarato “che mostro subdolo che è questo virus. Da ore cerchiamo di immaginare come e quando possa essersi verificato il contagio ma non ne veniamo a capo” ammette. “Ad ogni modo è anche inutile pensarci adesso. Quel che invece ritengo importante dirvi è che i sintomi sono davvero fastidiosi e, personalmente, non ricordo di essermi sentito così male in precedenza. Ho cominciato ad assumere dei farmaci su consiglio del mio medico e la situazione è nettamente migliorata”.