Il senatore Gasparri sull’ospedale di Cava de Tirreni

“Dopo aver ricevuto la sollecitazione del consigliere comunale di Cava de’ Tirreni Pasquale Senatore e del commissario cittadino Fortunato Palumbo, abbiamo presentato con immediatezza due interrogazioni, al Senato e alla Camera, per sollecitare un intervento del Ministro della Salute nei confronti della Regione Campania relativamente al depotenziamento dell’ospedale cittadino, un presidio fondamentale non solo per Cava de’ Tirreni, ma per l’intera zona a nord di Salerno. Nonostante la grave situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in Campania, una delle regioni più colpite, anche a causa della gestione De Luca, è paradossale che vengano chiusi reparti fondamentali come quello di Rianimazione, ne vengano depotenziati altri e venga trasferito numeroso personale, sia medico che infermieristico presso l’ospedale di Salerno. Una vera e propria follia accentrare tutti i servizi nel capoluogo, penalizzando interi territori rimasti privi di assistenza fondamentale in fase così delicata. Una gestione dissennata della sanità che non torva alcuna giustificazione e che rischia di congestionare ulteriormente il già provato sistema ospedaliero penalizzando ulteriormente i cittadini della provincia”. Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, Vincenzo Fasano e Domenico De Siano.