Il servizio di Piedibus per le scuole a Caserta si rinnova e si adatta alle normative anti Covid-19. I dettagli.

Il Piedibus di Caserta non mancherá nonostante la pandemia quest’anno.

Il sistema si adeguerà all’emergenza: aboliti i moduli cartacei, che verranno sostituiti da form online in un sito apposito per le iscrizioni, (www.piedibuscaserta.it, in costruzione), mappe, linee e fermate delle scuole saranno consultabili nel suddetto sito; gli incontri esplicativi per bambini e adulti saranno sostituiti da video dimostrativi.

Per venire incontro alle scuole che effettueranno orari scaglionati, i volontari si stanno organizzando con linee più brevi e più frequenti.

Durante il Piedibus, i bambini (i cui genitori avranno aderito, tramite form, all’obbligo di non mandare i figli a scuola in caso di temperatura oltre i 37,5° e sintomi influenzali) utilizzeranno una corda tarata, su cui i bambini poggeranno le mani, per mantenere la distanza di sicurezza di un metro: la corda verrà pulita con igienizzante dopo ogni utilizzo.

Gli accompagnatori indosseranno le mascherine: non essendo previsto l’obbligo in spazi aperti e con distanza di 1 metro, i bambini potranno non indossarla.

Le scuole che ad oggi hanno attivato il Piedibus a Caserta sono: la De Amicis, la Vanvitelli plesso di S. Benedetto, il Don Milani plesso di parco Aranci e di via Rossini, III circolo.

Tra le proposte di quest’anno, inoltre, potrebbe esserci l’effettuazione della “street school”, cioé l’interruzione al traffico veicolare del tratto di strada fuori la scuola, nei 15 minuti di ingresso e di uscita. I tratti coinvolti verranno concordati con la polizia municipale e con gli istituti, per non gravare sul transito automobilistico quotidiano.

Infine, per andare incontro alle esigenze dei genitori, le fermate del Piedibus saranno maggiori.