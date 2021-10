Il settore della vigilanza procata va riformato

Continua con gran successo la politica di Formazione e informazione professionale tra l ‘ Associazione nazionale guardie particolari giurate è gli Istituti di vigilanza privata in Campania e non solo.

Ieri al margine del corso didattico tenutosi presso la sede dell’ Angpg si è tenuto un incontro formale con l Istituto di vigilanza privata San Paolono nel Comune di Saviano in Provincia di Napoli dove il Proprietario Dott Erasmo Caccavalo , noto imprenditore della zona ha anticipato che firmerà un protocollo d intesa con L’ agpg per prossimi eventi in programma fungendo da Sponsor.

Grande soddisfazione espressa da ambo le parti ha sottolineato la Segretaria Nazionale dott ssa Anna Nesi che ha sottolineato rilasciando qualche dichiarazione che si va a riportare ossia ” E’ molto importante il colloquio proficuo tra imprenditori e lavoratori attraverso finalità uniche associazionistiche per il bene della categoria”.