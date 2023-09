Il Sindaco Carlo Marino positivo al Covid

Caserta. Il Sindaco Carlo Marino e’ risultato positivo al Covid . Ad annunciarlo è’ stato lo stesso primo cittadino con un post diffuso in rete che proponiamo integralmente qui di seguito.

”Sono molto dispiaciuto di dover comunicare che non mi sarà possibile partecipare a tutti gli incontri istituzionali programmati in questi giorni perché purtroppo sono risultato positivo al Covid. Ci sono già passato, come molti di voi, e visti i sintomi piuttosto forti è fondamentale che io eviti ogni forma di contatto con chiunque. Mi dispiace molto non poter partecipare agli eventi di oggi e domani a Casertavecchia di “Settembre al Borgo e “Un borgo di Libri” e all’evento di presentazione della Casertana Calcio di lunedì al Belvedere di San Leucio, ci tenevo molto.

Auguro a tutti voi un sereno fine settimana e vi terrò aggiornati, come sempre, sulle novità della Città attraverso i social”.