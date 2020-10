Il Sindaco chiude il Comune di San Nicola la strada

Aumentano i contagi Covid 19 anche a San Nicola la Strada, si parla di 95 infetti in tutta la città in provincia di Caserta.

Secondo il primo cittadino sannicolese V. Marotta la situazione è allarmante ecco quanto da lui affermato “non si riesce a capire con certezza, quanti sono gli effettivi malati a causa anche dei ritardi accumulati dall’effettuare i tamponi e dall’avere anche dei risultati degli stessi”.

Lunedì scorso lo stesso sindaco era stato convocato ed ha preso parte ad una riunione con il centro operativo comunale, dalla quale è emersa la difficoltà ad affrontare la predetta emergenza covid19, con un aumento vertiginoso dei contagiati.

Dalla predetta riunione di lunedì, allo scopo di prevenire le ipotesi di contagio, sono state definite e concordate ulteriori misure stringenti: è stata disposta una estensione del servizio della Polizia Municipale fino alle ore 24; da oggi e fino al 31 dicembre è stato limitato l’accesso a tutti gli uffici Comunali previo appuntamento da richiedersi soltanto telefonicamente. Per i servizi essenziali di Stato civile e Anagrafe è previsto un accesso contingentato e controllato; inoltre è stata disposta la chiusura del Cimitero durante le festività del 1 e 2 novembre che invece rimarrà aperto nella giornata di mercoledì (consueto giorno di chiusura infrasettimanale); saranno intensificati i rapporti con i Dirigenti scolastici per monitorare i dati che emergono tra studenti, docenti ed il personale, anche in considerazione della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia.