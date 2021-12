Il sindaco consegna una targa di ringraziamento ai Vigili del Fuoco

Caserta/ S. Felice a Cancello. Ieri mattina il sindaco del comune di San Felice a Cancello Sig. Giovanni Ferrara si è recato presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta per incontrare il Comandante provinciale Dott. Ing. Carlo Federico. Il motivo della visita è stato quello di consegnargli una targa come segno di ringraziamento e gratitudine per l’impegno profuso da tutti i Vigili del Fuoco in occasione dell’intervento effettuato per il crollo dell’abitazione sita in via Napoli in località Cancello Scalo a seguito di uno scoppio dove hanno perso, purtroppo , la vita i due coniugi Sgambato.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Carlo Federico durante la cerimonia ha voluto ricordare ,commosso ,i tragici momenti vissuti durante l’intervento e la vicinanza dei Vigili del Fuoco di Caserta alla famiglia colpita dal grave lutto.