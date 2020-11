Il sindaco De Filippo: “Dopo 30 anni stiamo sostituendo l’intera rete idrica”

” Capisco le critiche ma che siano costruttive. Normale che la sostituzione dell’intera rete idrica, lavoro che andava fatto da anni, comporti dei disagi, ma stiamo riducendo al minimo anche quelli”. Esordisce così il primo cittadino di Maddaloni, commentando il nostro articolo di ieri nel quale avevamo dato voce a segnalazioni dei residenti rispetto a disagi di vario tipo. De Filippo non si trova per nulla d’accordo e ci spiega perchè: ” Per quanto riguarda i lavori, non è affatto vero che c’erano perdite. Probabilmente chi ha visto, non addetto ai lavori, avrà osservato ciò che fuoriusciva dalla vecchia conduttura che non è stata chiusa per non togliere acqua ai residenti. Inoltre noi stiamo facendo un lavoro ancor più preciso, perchè siamo andati a sostituire anche gli allacci che arrivano nelle private abitazioni, sostituzione che non spetterebbe all’ente, ma alla quale stiamo comunque provvedendo per fornire un servizio completo e definitivo.” Per quanto riguarda poi l’interruzione di servizio idrico ci tiene a precisare che ci sono gli avvisi affissi vicino ai palazzi di via Matilde Serao che comunicano eventuali interruzioni, che sono logica conseguenza del tipo di lavoro che si sta effettuando e non sono mai state di lunga durata.