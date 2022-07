Il sindaco De Filippo incontra il movimento Cambiamo Insieme

Comunicato Stampa.

Maddaloni- Si è tenuto, nei giorni scorsi, un incontro tra i movimenti “Maddaloni nel Cuore”, che fa capo al Sindaco Andrea De Filippo, e “Cambiamo Insieme”, che ha come Presidente il Vicesindaco Luigi Bove e cofondatore il consigliere comunale Salvatore De Rosa.

L’incontro ha visto i partecipanti ribadire le ancor più solide ragioni dell’alleanza, stipulata quattro anni fa, tra i due movimenti e i loro rispettivi protagonisti. Alleanza che al netto delle numerose sfide amministrative, affrontate e vinte, non può che essersi rafforzata e consolidata nel corso di questi quattro anni di governo cittadino. Tra i successi condivisi vanno annoverati il risanamento dei conti del bilancio pubblico e la garanzia di entrate comunali più corpose, grazie alle quali sono state possibili tutta una serie di iniziative ed opere pubbliche. Innegabile anche l’impegno profuso dal Movimento Cambiamo Insieme , col sostegno della maggioranza amministrativa tutta, verso tematiche sociali come le scuole e l’autismo.

Al termine dell’incontro è stato ribadito, da parte di Cambiamo Insieme, l’intento di affrontare con convinzione e determinazione l’ultimo anno amministrativo per scendere poi nuovamente in campo, in campagna elettorale, al fianco di De Filippo e della coalizione che lo appoggia .