Il sindaco De Filippo: “Pochi giorni e i lavori termineranno”.

Maddaloni. ” La messa in sicurezza del ponte che conduce all’interporto era urgente e improrogabile. La sicurezza stradale vale più di qualche temporaneo disagio di qualche giorno.” Questa la replica tempestiva del primo cittadino Andrea De Filippo al nostro articolo di stamane in cui denunciavamo il malcontento e i disagi generati dai lavori in via Ficucella.

Il sindaco era proprio sul cantiere quando ci ha contattati, informandoci di aver ottenuto che, il termine dei lavori, previsto pet il 22 maggio, sarà anticipato a lunedì in quanto i lavori proseguiranno ininterrottamente anche nel fine settimana.

Abbiamo colto l’occasione per chiederlo anche del ponte di via Cancello e, a quanto pare, i lavori termineranno dopo l’estate, quindi massimo per ottobre riaprirà.

Ma per via Cancello sta per partire una nuova stagione di lavori per il rifacimento della strada. Altri disagi all’orizzonte, ma come per i vaccini, la questione va analizzata nell’ottica di rischi/ benefici. Insomma come recitano i detti antichi per sembrare belli bisogna partire. Quindi il sacrificio sarà premiato secondo queste previsioni. Noi ce lo auguriamo.

Intanto conviene anticipate l’orario della sveglia per non arrivare in ritardo agli impegni di vita quotidiana.