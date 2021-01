Il sindaco De Filippo smentisce:nessun coprifuoco, nessuna zona rossa

In questi ultimi giorni si erano diffuse diverse voci relativamente ad un eventuale coprifuoco nella città di Maddaloni alle ore 21:00 e ad una richiesta di trasformare in zona rossa determinate zone della città. A seguito di tante sollecitazioni da parte dei nostri lettori abbiamo contattato direttamente il primo cittadino Andrea De Filippo il quale ci ha informati che giovedì è stata fatta una riunione con i capigruppo per discutere della situazione epidemiologica e sanitaria in città. In questa riunione è stata avanzata da qualcuno una proposta di coprifuoco ma che al momento non è stata validata anche perché ritenuta superflua Visto che in quell’orario, e le strade cittadine sono poco frequentate.

Per quanto riguarda invece l’ipotesi di zona rossa, questa non ha alcun fondamento. In pratica è solo una voce che si è sparsa sui social. Da lunedì in città riapriranno regolarmente anche gli istituti superiori. Si confida sempre sul buon senso delle persone e sul rispetto delle regole che ormai conosciamo tutti bene. Quello che sarà sicuramente richiesto al Prefetto lunedì sarà di intensificare i controlli in città durante tutto l’arco della giornata.