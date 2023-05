Il sindaco dei record si riconferma alla guida della città con oltre il 70% dei consensi

Maddaloni – Cronaca di una vittoria annunciata, si potrebbe pensare. Ma in politica non bisogna mai dare nulla per scontato e perciò, nonostante i pronostici lo dessero per favorito, Andrea De Filippo ha condotto una campagna elettorale tra la gente, con la gente, dando conto ai suoi concittadini elettori dell’operato della sua amministrazione nei cinque anni in cui in cui è stato sindaco, dell’ impegno profuso, dei sacrifici fatti per risanare una città distrutta economicamente e sfiduciata politicamente. E i cittadini hanno rinnovargli la fiducia, per permettergli di completare quanto iniziato. La partecipazione alle urne, nonostante il maltempo, è stata massiccia: 64,03% il dato ufficiale che nei fatti corrisponde al 73% se si considerano gli oltre 3000 italiani residenti all’estero. Un dato importante che attesta già una prima vittoria: la ritrovata voglia di partecipazione della città alla vita politica.

Numeri da record sono anche quelli che hanno portato De Filippo a fare il bis. Il consenso nei confronti del sindaco è pari al 70, 45%; quello delle 9 liste a suo supporto che è pari al 77,12%, percentuale bulgara che ha fatto conquistare alla coalizione 19 seggi su 24 lasciando all’opposizione 4 seggi per la coalizione del candidato Magliocca e 1 alla lista del Movimento 5 Stelle. Rimane fuori la lista del partito di governo, Fratelli d’Italia, che paventava il ballottaggio ed ha condotto una campagna elettorale invitando al voto disgiunto. L’attribuzione dei seggi per le varie liste è già nota. Per l’ufficialità dei consiglieri che comporranno la futura assise bisognerà aspettare il lavoro della commissione elettorale che si sta insediando in queste ore.

Per il momento possiamo dire con certezza che Andrea De Filippo ha scritto una pagina che rimarrà nella storia di questa città. Non solo sono da record solo i numeri che vi abbiamo sopra elencati, perché mai prima d’ora, un sindaco aveva raggiunto questi consensi. Un record che si aggiunge al record di De Filippo di aver completato i 5 anni di consiliatura, cosa che non accadeva dal 1988, e di essersi ricandidato da sindaco in carica.

Un bis che sarebbe stato un tris se si calcola l’anatra zoppa del 2017. Una tripla vittoria che il sindaco ha conquistato di pari passo con quella del suo amato Napoli, la cui vittoria è arrivata solo pochi giorni prima. Una vittoria che si è tinta di azzurro, l’azzurro che è stato il colore della sua campagna elettorale, del Sindaco senza aggettivi, del maddalonese che viene dal popolo e ha scelto di governare senza partiti, affermando una logica di civismo che ampliato la partecipazione: uniti per il bene della città, oltre i colori, politici, oltre le ideologie. Questa è stata la formula ed è stata vincente. Auguri Sindaco e buon lavoro. Costruisci sulle solide fondamenta che hai gettato per dimostrare che un’altra Maddaloni è possibile!

Seguono i risultati delle liste. Fonte Eligendo