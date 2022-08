Il Sindaco della Città di Bellona in visita alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta

Caserta. Il Sindaco della Città di Bellona, Prof. Dott. Giovanni Sarcinella, dopo l’affermazione elettorale del 15.06.2022, ha inteso voler svolgere un percorso di inizio mandato con presentazioni istituzionali sul territorio. Infatti, nelle scorse settimane, egli ha iniziato gli incontri ricevuto dal: Prefetto di Caserta S.E. Giuseppe Castaldo (06.05.2022), Vescovo di Caserta S.E. Pietro Lagnese (13.07.2022), Vescovo di Capua S.E. Salvatore Visco (15.07.2022) e ancora, in agenda, tante altre le autorità istituzionali a cui far visita di cortesia. Nella mattinata di ieri, giovedì 04.08.2022, il Prof. Dott. Giovanni Sarcinella, accompagnato dal Dott. Domenico Valeriani, si è recato in visita presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, per un saluto istituzionale di presentazione, ricevuto dalla Direttrice, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Alessandra Calvino. Durante la visita numerosi sono stati gli argomenti trattati, sottolineando gli aspetti deontologici e valoriali che si pongono come principi ispiratori della Polizia di Stato e della società civile. Numerose anche le

proposte su cui poter lavorare oltre che con l’Amministrazione Comunale anche le istituzioni scolastiche. L’incontro ha compreso anche la visita della scuola nella sua funzionalità non solo istituzionale ma anche sportivo. Al termine della visita abbiamo avvicinato ed intervistato il Sindaco di Bellona, il quale ci ha riferito: “Sono onorato in qualità di Primo Cittadino della Città di Bellona decorata con Medaglia d’Oro al Valor Militare, della visita organizzata questa mattina presso l’istituto di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Ringrazio la Direttrice, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Alessandra Calvino e tutto lo staff intervenuto per l’organizzazione della visita, per la cordialità, per gli argomenti affrontati di importante interesse formativo per i giovani agenti ma anche per i valori culturali che essi trasmettono alla società civile tra cui gli istituti scolastici. Importante il connubio tra cultura istituzionale e cultura sportiva per le diverse attività e discipline sportive che vengono svolte all’interno della Scuola di Polizia. Con la Direttrice Dott.ssa Alessandro Calvino ci siamo ripromessi di approfondire, dopo queste poche settimane di ferie, pochi ma importanti argomenti da poter condividere ed approfondire con le scuole del territorio. Voglio ringraziare il Dott. Domenico Valeriani, visto le sue competenze e pregressa esperienza in ambito internazionale, per la sua professionalità, gentilezza e la sua ferma determinazione nel coordinare tutte queste visite istituzionali che permettono una importante apertura e condivisione di idee e di

progetti alle istituzioni a vari livelli”.