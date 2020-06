Il Sindaco di Alife Di Tommaso depone una corona ai piedi del monumento ai caduti

ALIFE – In occasione del 74esimo anniversario del 2 giugno, il Sindaco della Città di ALIFE, Maria Luisa Di Tommaso, ha voluto celebrare la festa della Repubblica con la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti alifani in guerra.

Affiancata dai vertici del comando di Polizia Municipale, la prima cittadina ha inteso rendere omaggio a quanti contribuirono, con il loro sacrificio, alla affermazione dei principi di libertà e di democrazia e alla nascita della Repubblica Italiana.

“Abbiamo voluto, come Amministrazione Comunale, alla stregua di quanto fatto anche quest’anno in occasione della Festa della Liberazione dello scorso 25 aprile, onorare i Caduti della Seconda Guerra Mondiale, con l’augurio che l’amore per la Patria, unito all’amore per la nostra Comunità, indirizzi tutti noi sulla giusta strada, da percorrere con senso di responsabilità e rispetto reciproco.

Il 2 Giugno è la “FESTA DEGLI ITALIANI”, è il simbolo del ritorno alla Libertà e alla Democrazia da parte del nostro popolo”, dichiara il sindaco Di Tommaso.