Il sindaco di Avellino vuole riportare il pubblico allo stadio

Domenica pomeriggio nella sfida tra Avellino e Casertana, ci potrebbe essere una riapertura parziale dello stadio.

Queste le parole del sindaco di Avellino ai colleghi di Radio Punto Nuovo:”Lavoriamo per un Partenio a porte aperte per la sfida con la Casertana. Ci sarà una riunione della commissione, che valuterà le condizioni dello stadio, poi verrà inoltrato tutto al prefetto e a chi di dovere che deciderà il da farsi. C’è come sempre grande collaborazione, grande confronto. Sono fiducioso affinchè domenica si possa riaprire lo stadio, anche se in modo parziale ai tifosi. Curva Sud? Sarà oggetto di valutazione con le istituzioni ma credo che qualche presenza in Curva Sud ci potrà essere”.