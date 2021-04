Il sindaco di Capua ritira le proprie dimissioni

CAPUA – Il Sindaco di Capua, l’arch. Luca Branco con il prot. n. 0007288 del 03.04.2021 ore 18,19 ha ufficializzato il ritiro delle proprie dimissioni. Le parole del primo cittadino di Capua sono state: “Ripartiamo speranzosi di iniziative. Sono stati dei giorni intensi, in cui, abbiamo avuto diversi incontri con le forze politiche e trovato una quadra dove ognuno ha avuto un spazio per poter lavorare per il bene della città. Capua ha bisogno di una accelerata e di un’amministrazione che produca. Questo è stato l’intento di tutti”.