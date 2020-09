Il Sindaco di Casal di Principe ricoverato a Milano causa Covid 19 lancia un messaggio ai concittadini

Il sindaco di Casal di Principe (in provincia di Caserta), Renato Natale, che ha scoperto di essere positivo positivo al Coronaviru una volta giunto a Milano (dove si era recato per far visita alla figlia) è stato ricoverato in ospedale, dopo una breve quarantena in casa.

Difatti, l’aumento della temperatura corporea e qualche difficoltà respiratoria hanno convinto il Sindaco a richiedere il ricovero in una struttura sanitaria del capoluogo lombardo.

Il messaggio del sindaco



“CARI AMICI, vengo a sapere in queste ore di altri casi positivi a Casal di Principe; i dati precisi ve li darà il vicesindaco sula base delle comunicazioni ufficiali dell’asl, qui a me interessa segnalarvi la pericolosità dela situazione, e lo faccio dal letto di ospedale dove mi trovo ricoverato proprio per il coronavirus, e dopo aver saputo che anche mia moglie è positiva. Abbiamo fatto sempre attenzione, ma sarò stato disattento anche solo una volta e mi sono preso l’infezione, e l’ho portata a mia moglie. Non è una bella esperienza. Anche se non sto male, ma stare in ospedale e per tanto tempo non é bello, sapere che i propri cari sono costretti a fare sacrifici a causa di questo, non è bello. Alora, dico ai tanti che ancora insistono a non mettere la mascherina, che continuano ad avere comportamenti sbagliati, dico ma ne vale la pena.? Non costa nulla andare in giro con mascherina, e lavarsi le mani, non costa nulla evitare un abbraccio, o una stretta di mano, o una chiacchierata tete a tete senza protezione. Basta poco per ritrovarsi in un tunnel buio da cui poi può essere difficile uscire. Ve lo dico dall’ alto della mia esperienza, siate prudenti . Vi prego evitiamo altri contagi, siamo tutti più responsabili. Approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di solidarietà e di auguri di pronta guarigione. Io ritornerò appena possibile, ma ci vorrà un Po di tempo. Intanto a distanza seguo tutte le vicende amministrative sicuro che la squadra che mi collabora stia facendo un lavoro straordinario. Andrà tutto bene, ma con l’aiuto e la collaborazione di tutti”