Il sindaco di Maddaloni è positivo al covid.

Maddaloni. La notizia si è diffusa velocemente in città. Il sindaco Andrea De Filippo ha contratto il coronavirus. A quanto pare il contagio è partito da un piccolo focolaio all’interno dell’ufficio tecnico. Oltre al sindaco sono contagiati anche alcuni impiegati dell’ufficio tecnico e qualche vigile urbano.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il primo cittadino che, al momento è asintomatico ed è in isolamento nella sua abitazione.

” Il virus è ancora tra noi. Oggi ne abbiamo un ulteriore conferma, sulla mia pelle. Colgo l’occasione per ribadire quanto sia importante essere rispettosi delle regole ormai arcinote e di limitarsi alle uscite indispensabili.”

Oggi nella città di Maddaloni sono registrati 264 contagi.

Noi della redazione, nell’occasione,facciamo gli auguri di pronta guarigione al sindaco.