Il Sindaco di Salerno si dimette: De Luca scalda “i motori”

Salerno. Come già previsto dagli annunci da tempo, questa mattina, 16 gennaio, il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha convocato la giunta comunale per una riunione con la comunicazione informale che anticipa l’atto finale del Primo Cittadino.

Nel corso dei lavori di quella che potrebbe essere, di fatto, la sua ultima riunione dell’esecutivo municipale, ha comunicato, infatti, seppur in maniera informale, poiché ancora non è stato protocollato l’atto sottoscritto, che rassegnerà le dimissioni da Primo Cittadino.

Il piano di rientro a Salerno di Vincenzo De Luca, pronto a candidarsi a Sindaco, di cui si sussurra con insistenza negli ambienti politici, sembra essere quasi giunto alla fase finale.

Le elezioni sono infatti vicine.

Napoli, oltre che Sindaco di Salerno è anche Presidente della Provincia, e, dalle ore 12, presiede il Consiglio provinciale, a Palazzo Sant’Agostino, per conferire le deleghe ai Consiglieri neo eletti e passare le consegne al vice, Giovanni Guzzi, perché, una volta dimessosi da primo cittadino, Napoli decadrà dalla Provincia.

Ed anche qui sembra pronto tutto pronto, affinché tra qualche mese, si insedi Vincenzo De Luca.

Dopo il Consiglio Provinciale, Enzo Napoli provvederà a ratificare le sue dimissioni che diventeranno effettive tra 20 giorni.