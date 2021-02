Il sindaco di San Felice a Cancello ritira le dimissioni

A poco più di un mese da quello che è stata la presentazione delle dimissioni da parte del sindaco di San Felice a Cancello ossia il primo cittadino, Giovanni Ferrara il dietro front dello stesso.

Il Comune di San Felice a Cancello, a quanto sembra era anche a rischio commissariamento, pertanto il passo indietro per quel che concerne le dimissioni potrebbe essere stato dovuto anche a tale eventualità.

Giovanni Ferrara a seguito di alcuni incontri con alcuni esponenti della maggioranza nei giorni scorsi. L’emergenza covid per quel che concerne i provvedimenti sono stati presi dal vicensindaco, Orlando Savino il quale ha cercato di fronteggiare l’emergenza covid adottando i vari provvedimenti che si rendevano necessari per cercare di ridurre i vari contagi per quel che possibile cercando di limitarne la circolazione.