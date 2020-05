Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere chiede la riapertura anticipata dei parrucchieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il primo cittadino di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiedendo la possibilità di ammettere la riapertura anticipata per parrucchieri, barbieri e centri estetici. Le parole di Mirra sono state: “Ho ritenuto opportuno farlo per una serie di ragioni: in primo luogo perché una riapertura al primo giugno 2020 arrecherebbe ulteriori danni economici ad un settore che, come altri, sta vivendo momenti drammatici. In secondo luogo perché l’attesa potrebbe implicitamente alimentare fenomeni di abusivismo e lavoro nero con parrucchieri, estetisti e artigiani che operano a domicilio dei clienti, con l’esponente pericolo di contagi e concreti, quasi insuperabili, problemi di controllo. Tale richiesta si inserisce nell’ottica di una opportuna contemperazione fra la tutela sanitaria dei cittadini e l’esigenza di far ripartire il lavoro come già avvenuto con la riapertura di alcuni importanti settori produttivi e come avverrà dal prossimo 18 maggio con la riapertura delle attività commerciali al dettaglio“.