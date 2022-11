Il sindaco di Sparanise assolto, torna in carica

Era accusato, assieme alla segretaria comunale, di induzione alla concussione ma sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. Il sindaco della citta di SParanise, Salvatore Martiello all’indomani della sentenza parla di complotto politico contro di lui. Ha affidato ad un lungo post sui social il suo pensiero il primo cittadino che attende il “karma” affinchè tutto si compia.

Questo quanto dichiarato dal sindaco di Sparanise dopo la fine del processo “Quando alla vigilia delle elezioni del 2016, la gran parte delle persone che incontravo mi diceva “chi tu fa fà…a politica è sporca” io onestamente non capivo realmente la portata di queste affermazioni, non immaginavo nemmeno lontanamente quale fosse il livello di odio, cattiveria e delirio, che animasse questa gente. Mi aspettavo , l’ostruzionismo, il miope sabotaggio, la sterile speculazione politica ma mai che si arrivasse ad un piano sistematico ed organizzato di eliminazione dell’essere umano . Bene ho fatto, da uomo delle istituzioni, ad avere piena fiducia nella giustizia che, al temine di un processo di soli sei mesi ha acclarato la verità dei fatti sconfessando i miei accusatori, gli stessi attori che attraverso la stampa, negli ultimi mesi hanno dichiarato di essere stati coloro i quali hanno voluto ed ottenuto la commissione di accesso per infiltrazione mafiosa nel Comune di Sparanise. Per questa gente la sovranità popolare non vale niente, così come la stessa dignità di un popolo. E per sovvertire quella volontà, per continuare nel fanatico tentativo di distruggere me, oggi si tenta di attribuire a me, a questo paese, all’intero territorio l’appellativo di mafiosi. Ringrazio chi in questi difficili anni mi è stato vicino con fraterno affetto e stima incondizionata”

Salvatore Martiello tornerà a svolgere la carica di sindaco della citta di Sparanise dopo oltre due mesi di auto-sospensione in seguito ad un’indagine della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli che lo aveva coinvolto