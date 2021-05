Il sindaco di Sparanise di ricandida alle prossime elezioni

SPARANISE – Ha annunciato una nuova candidatura, all’interno di quello che il Comune di Sparanise, stiamo parlando di Salvatore Martiello, già candidato sindaco e già primo cittadino della città in provincia di Sparanise, nonostante qualche guaio giudiziario, il primo cittadino ha così commentato quella che è la sua ricandidatura, con queste testuali dichiarazioni “Ufficializzo la mia candidatura alle prossime elezioni comunali 2021. Avremo tempo e modo per presentare la nuova squadra e la seconda fase del nostro progetto, adesso stiamo lavorando alla rinascita di Sparanise che certo non si arresterà”.

Il primo cittadino della cittadina Sparanisana ha subito anche un processo questo un breve excursus di quella che è la sua vicenda giudiziaria…. Salvatore Martiello è risultato in passato indagato per tentata induzione indebita nei confronti del presidente della Pro Loco per l’organizzazione degli eventi di Natale del 2017. Secondo l’accusa, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, avrebbe compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a indurre il presidente dell’associazione Pro Loco di Sparanise (risultata aggiudicataria per la manifestazione di interesse indetta dal Comune di Sparanise per le festività natalizie 2017 – 2018, avente ad oggetto lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento), a coinvolgere in tale programma determinate ditte e ad assegnare di conseguenza alle stesse ditte somme di danaro.