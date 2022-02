Il sindaco Giaquinto: Buone notizie. I contagi scendono sotto le 100 unità. I vaccini sono in aumento.

Il comunicato del sindaco Stefano Giaquinto

Caiazzo.

Carissimi concittadini, finalmente, da due giorni, il numero degli attuali positivi al Covid è sceso al di sotto delle 100 unità.

Il report dell’Asl di oggi (così come quello di ieri) registra 98 persone attualmente positive.

Il numero quotidiano dei guariti, da diversi giorni, sta superando, spesso, quello di chi invece si contagia: una lenta ma costante discesa verso una situazione di normalità.

È chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia.

Per quanto riguarda situazione dei vaccinati, riportiamo i seguenti dati.

Su una popolazione di 4998 over 5 anni, la percentuale dei vaccinati è del 90%, così distribuiti in base alle dosi:

4.477 prime dosi

4.050 seconde dosi

3.529 terze dosi.

Ricordo alle persone in isolamento che per qualsiasi necessità possono rivolgersi all’Amministrazione Comunale e alla Protezione Civile.

Giunga a tutti voi, in modo particolare ai bambini e alle persone più anziane, il nostro augurio di un decorso sereno e di una rapida guarigione!