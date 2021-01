Il sindaco: giovedì riprendono i lavori a via sant’Eustachio

Il sindaco Andrea de Filippo interviene in merito alla situazione di via sant’Eustachio per spiegare a che punto sia lo stato dell’arte e quale sia l’iter che si sta seguendo.

“Da poco si è compiuto il rifacimento della rete idrica in questa strada, che era una delle più urgenti ed ha avuto la priorità assoluta. Adesso infatti si sta procedendo su via Padre Pio per la stessa tipologia di lavori. Lavori che sono lunghi e sono fatti di step che hanno dei tempi tecnici. Non solo. La pioggia di questi giorni prolunga queste procedure nostro malgrado. Infatti, sempre per tornare a via sant’Eustachio, dopo aver provveduto alla sostituzione delle condutture, il manto stradale è stato ricoperto dal cosiddetto binder, uno strato di media pezzatura (CONGLOMERATO BITUMINOSO) che viene utilizzato per appianare le irregolarità presenti su una strada. La fase di assestamento si concludeva per la fine di dicembre, ma le incessanti piogge hanno interrotto la tabella di marcia dei lavori. Da giovedì 14 gennaio si riprenderà con la fresatura e la successiva pavimentazione dell’intera strada. Questo l’iter che è in fase conclusiva e che è stato ritardato dalle avverse condizioni climatiche”.