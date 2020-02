Il Sindaco Guida dispone la chiusura scuola Infanzia per casi di ossieri

CESA – Il Sindaco del Comune di Cesa, con apposita ordinanza sindacale, così come richiesto dalla dirigenza dell’Istituto, ha disposto la chiusura della scuola dell’Infanzia “Angeli di San Giuliano” per oggi, venerdì 14 febbraio 2020, per effettuare una disinfestazione urgente del plesso scolastico in questione.

“La decisione deriva” – spiegano sia il sindaco Enzo Guida sia l’assessore alla pubblica istruzione Antimo Dell’Omo – “dalla richiesta che ci è pervenuta giovedì dal Dirigente scolastico Pietro Corvino, a seguito di casi di bambini affetti da ossiuri presso la scuola dell’Infanzia”. Al fine di salvaguardare l’incolumità degli alunni e del personale in servizio, accertato che tale situazione rappresenta un pericolo di igiene pubblica è stata disposta, immediatamente, per domani mattina l’intervento di disinfestazione.

In mattinata gli amministratori comunali avevano incontrato anche alcune mamme, rassicurando le stesse circa un intervento celere, per quanto di competenza, del comune. Pertanto la scuola materna riaprirà lunedì prossimo”.

Nessun problema per gli alunni. Gli ossiuri, nome scientifico Enterobius Vermicularis sono vermetti che si possono trovare nelle feci di bambini e adulti. Sono bianchi e sottili, lunghi circa un centimetro. Causano prurito anale e talvolta anche vulvare, soprattutto durante la notte, cioè quando escono dall’intestino per deporre le uova. Si possono osservare anche a occhio nudo; hanno l’aspetto di piccoli filamenti bianchi.Colpiscono più frequentemente i bambini in età prescolare e scolare. Sono piccoli piccoli ma i genitori li temono come fossero mostri terribili.

Gli ossiuri si curano con un vermifugo e con tanta igiene personale.