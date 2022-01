Il Sindaco incontra il neo Questore Messineo

Caserta. Questa mattina a Palazzo Castropignano, Il sindaco, Carlo Marino, ha ricevuto la visita del nuovo Questore di Caserta, Antonino Messineo, che ieri ha tenuto un importante discorso presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta, durante l’incontro tra le varie OO.SS.

Il neo Questore, ha da subito improntato la sua linea guida, consapevole della situazione annosa che avvolge la Questura e la città di Caserta ed ha preannunciato di voler continuare la linea tracciata dal suo predecessore, Antonio Borrelli, per far emergere in positivo la Questura.

Sempre durante la sua presentazione di ieri ha toccato due temi sensibili:

– l’elevata età anagrafica dei poliziotti casertani, e di conseguenza la carenza di personale.

– Ha rimarcato l’importanza di una nuova sede per la questura e di conseguenza si è sin da oggi reso disponibile a velocizzare la macchina burocratica per l’individuazione della sede.

Stamane con il Primo Cittadino si è tenuto un cordiale colloquio, nel corso del quale il Sindaco ha formulato al nuovo questore, a nome dell’Amministrazione e dell’intera città, gli auguri di buon lavoro e garantito la massima collaborazione istituzionale, nel solco di quanto costruito e portato avanti in perfetta sinergia in questi ultimi anni con il suo predecessore.