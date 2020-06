Il sindaco Marino annuncia:” siamo pronti per iniziale i lavori al manto erboso”

Queste le parole del sindaco Marino al colleghi Riccardo Marocco:”Entro la fine della prossima settimana gli uffici faranno le loro valutazioni e, se non ci saranno problemi che, tuttavia, tenderei a escludere, autorizzeremo la società a realizzare il sintetico sul terreno di gioco del Pinto. Le spese saranno completamente a carico della Casertana (si parla di una spesa che dovrebbe oscillare tra i cinquecento e i seicentomila euro. N.d.R) mentre dal nostro canto, all’inizio di questa settimana daremo il via ai lavori per completare la piazzetta posta alle spalle della ex curva sud nonché a provvedere all’installazione dei sediolini sulla tribuna. Sarà un sintetico di tipo internazionale,che consentirà eventualmente a squadre della massima serie oppure a nazionali impegnate in Campania di sostenere gli allenamenti. La posizione del nuovo terreno di gioco seguirà quello precedente, cioè non sarà toccata la pista di atletica, anche se su quest’aspetto in questa settimana potrebbero esserci novità. Quando, poi, inizieranno i lavori per la ristrutturazione dell’impianto verificheremo lo stato del manto erboso realizzato affinché lo stesso possa essere spostato verso il settore dei Distinti, come da progetto. Tutto quanto detto è in sinergia con la Casertana proprio perché quello di uno Stadio all’avanguardia è uno dei sogni dei tifosi rossoblu e noi come amministratori ci teniamo affinché vengano esauditi”.