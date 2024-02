IL SINDACO MARINO HA INCONTRATO LA PRESIDENTE DEL FORUM DEI GIOVANI, MARZAIOLI.

“

ieri,il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, insieme all’Assessora alle Politiche

Giovanili, Emilianna Credentino, ha incontrato la Presidente del Forum dei Giovani,

Rachele Aurora Marzaioli, nell’occasione accompagnata dalla Segretaria del Forum,

Elena Palmieri.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle attività che sta svolgendo il Forum dei

Giovani, con particolare riferimento allo sportello psicologico online che è stato

recentemente attivato e che fornisce gratuitamente delle consulenze da parte di esperti in

materia di salute mentale e ai corsi di formazione per quel che concerne il trattamento dei

disturbi cognitivi dell’età evolutiva e le attività di contrasto alla violenza sulle donne.

Durante il confronto, si è parlato anche della sede del Forum dei Giovani, che entro la fine

del mese di marzo tornerà ad essere allocata in Piazza Vanvitelli, all’interno dell’edificio di

proprietà comunale che attualmente, in via temporanea, sta ospitando il Settore Politiche

Sociali. Tale Settore, infatti, nel giro di poche settimane sarà trasferito definitivamente

nella sede di Via Graefer. Il Forum, quindi, tornerà a riunirsi in questi spazi che, a seguito

degli interventi in corso in questi giorni, saranno completamente riqualificati.

“Crediamo molto nel Forum dei Giovani, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino

– che è parte integrante dell’Amministrazione della nostra città. È importante che vi sia

una costante sinergia tra gli organismi di governo e il Forum, così da affrontare insieme

alcune tematiche di grande importanza per i giovani della comunità. Questa istituzione può

e deve dare un impulso notevole alla vita culturale e sociale della città, aiutando anche i

ragazzi ad avvicinarsi al mondo della politica e ad interessarsi del bene comune. In tal

senso intendiamo coinvolgere il Forum nelle tante attività che realizzeremo all’interno

dell’Urban Center, che a breve inaugureremo”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’Assessora alle Politiche Giovanili, Emilianna

Credentino – è rafforzare sempre di più i rapporti tra Amministrazione e Forum, così da

lavorare costantemente insieme per la realizzazione di progetti utili ai giovani della nostra

città. Vogliamo mettere in campo delle iniziative per portare il Forum dei Giovani all’interno

delle scuole, raccontando tutte le attività che svolge e facendone comprendere il ruolo

importante che ricopre all’interno del sistema istituzionale della città di Caserta”.

“Abbiamo tutti il medesimo obiettivo: – ha dichiarato la Presidente del Forum dei Giovani,

Rachele Aurora Marzaioli – i giovani e le politiche giovanili devono tornare ad essere il

centro del dibattito pubblico. La sinergia e il dialogo tra le istituzioni sono gli elementi su

cui si fondano i discorsi sul bene comune. Siamo pronti a continuare a lavorare per i

giovani casertani all'interno della nostra sede e nella cogestione di nuovi spazi.

Auspichiamo in un sempre maggiore livello di zelo e di reciproca collaborazione”.